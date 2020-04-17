Миллионы таблеток гидроксихлорохина направит в Россию Индия

Партию в 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина пришлет в Россию Индия. Препарат необходим для борьбы с малярией и коронавирусом.

О поставках рассказал российский посол в Нью-Дели Николай Кудашев.

"Индийская сторона пошла навстречу обращению и лицензировала поставки для Российской Федерации до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина", — пояснил дипломат.

Поставка ожидается до конца апреля. Исследования показали, что противомалярийный препарат дает хорошие результаты при терапии коронавируса.

На сегодняшний день Индия производит больше всех гидроксихлорохина. В прошлом месяцы власти страны запретили экспорт препарата. Исключение сделано только для России.

В Индии начали массово производить экспресс-тесты на коронавирус. Лицензии получили сразу три компании — две частные и одна государственная. Первая партия должна быть готова к 20 апреля. Экспресс-тесты смогут выявить коронавирус за пять минут.