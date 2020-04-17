11 апреля министр здравоохранения республики Белоруссия Владимир Караник сообщал, что в стране подтвержден 301 случай заражения COVID-19 среди медиков.
На 17 апреля, количество пострадавших от вируса врачей в Белоруссии выросло до 419 человек.
"Было 419 — это цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ по последним данным", — заявил Караник журналистам.
Всего на сегодняшний день в Белоруссии насчитывается 4 779 инфицированных COVID-19, 42 больных скончались от недуга.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.