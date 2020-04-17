В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом

11 апреля министр здравоохранения республики Белоруссия Владимир Караник сообщал, что в стране подтвержден 301 случай заражения COVID-19 среди медиков.

На 17 апреля, количество пострадавших от вируса врачей в Белоруссии выросло до 419 человек.

"Было 419 — это цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ по последним данным", — заявил Караник журналистам.

Всего на сегодняшний день в Белоруссии насчитывается 4 779 инфицированных COVID-19, 42 больных скончались от недуга.