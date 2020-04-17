В Италии подготавливают пляжи для отдыха

Власти Италии готовят ряд административных мер для обеспечения безопасного расстояния между отдыхающими на пляжах, сообщает заместитель министра культуры Италии Лоренца Буонаккорси.

Пока нельзя говорить о возвращении к обычной работе пляжей, но власти работают над тем, чтобы сделать возможным отдых на море.

Обсуждаются такие идеи, как уменьшение количества шезлонгов и их предварительное бронирование, исключение многоразовой посуды из баров на побережье, и обязательная дезинфекция не только пляжного оборудования, но и песка.