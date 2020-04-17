Власти Италии готовят ряд административных мер для обеспечения безопасного расстояния между отдыхающими на пляжах, сообщает заместитель министра культуры Италии Лоренца Буонаккорси.
Пока нельзя говорить о возвращении к обычной работе пляжей, но власти работают над тем, чтобы сделать возможным отдых на море.
Обсуждаются такие идеи, как уменьшение количества шезлонгов и их предварительное бронирование, исключение многоразовой посуды из баров на побережье, и обязательная дезинфекция не только пляжного оборудования, но и песка.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.