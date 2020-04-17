Летние школьные каникулы в Германии могут сократить

Школьники Германии продолжают оставаться дома. Из-за коронавируса учебный процесс остановлен.

Чтобы восстановить пробел в знаниях, который сейчас образуется у детей, предлагается сократить летние каникулы. С такой инициативой выступил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

"За некоторым исключением школы останутся все еще закрытыми на некоторое время. Я спрашиваю, думают ли власти в федеральных землях о том, чтобы немного сократить школьные каникулы", — отметил чиновник в интервью.

Школьники и студенты находятся на вынужденных каникулах уже месяц: учебный процесс остановили 16 марта. Задания они получают по электронной почте, а летние экзамены будут сдавать позднее, когда позволит эпидемиологическая обстановка. По словам Ангелы Меркель, в стране школы будут открывать постепенно. Процесс планируют начать после 3 мая.

На сегодняшний день в Германии зарегистрировано 133 830 случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 3380. Как сообщает институт Роберта Коха, жертвами опасного заболевания за 24 часа стали 299 пациентов, с начала эпидемии — 3 868 человек, 81,8 тысячи человек перенесли болезнь и поправились.

Самая сложная ситуация с коронавирусом сейчас в Баварии. Здесь COVID-19 диагностирован у 36 027 жителей. В Северном Рейне-Вестфалии 27 030 инфицированных. В Баден-Вюртемберге коронавирусом больны 26 543 человека. В Берлине число зараженных достигло 4 945 человек.