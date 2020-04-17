Почти 79,5 тысяч человек больны коронавирусом в Иране

Почти полторы тысячи новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Иране. За последние 24 часа в стране 1499 заболевших.

Как сообщает советник министра здравоохранения Ирана Алиреза Вахабзаде, общее число инфицированных в стране составляет 79 494 пациента.

"Выявлено 1499 новых случаев заражения коронавирусом по стране. Число заразившихся достигло 79494. К сожалению, за последние 24 часа, скончались 89 человек. На сегодняшний день погибли 4958 человек", — написал он в своем микроблоге.

Чуть более 54 тысяч пациентов смогли победить болезнь и полностью выздоровели. При этом иранские власти отмечают, что с каждым днем число суточных заражений и летальных исходов снижается.

Ранее президент Ирана заявлял, что страна справляется с эпидемией лучше, чем страны Евросоюза.

Кроме того, власти страны заявили, что из-за коронавируса заторможено расследование инцидента с украинским Boeing. Канада попросила отложить загрузку данных о "черных ящиках" из-за ограничений на передвижение коронавируса. Североамериканская страна участвует в рассмотрении дела, так как на борту сбитого самолета находились граждане Канады.