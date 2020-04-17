Почти пять тысяч человек в Белоруссии болеют коронавирусом

Два человека скончались от коронавируса в Белоруссии за сутки. Число инфицированных увеличилось на 575 человек.

Такие данные приводит министерство здравоохранения страны.

"Зарегистрированы 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 342 пациента. Умерли 42 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — сообщает пресс-служба ведомства.

Белорусские медики проводят масштабное тестирование населения. С начала эпидемии сделано более 86 тысяч тестов. Анализы проверяют в 24 лабораториях по всей Белоруссии.

Страна получила партию гуманитарной помощи из Китая. Самолет доставил более 30 тонн груза: экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты". Это уже третья партия гуманитарной помощи, которую Белоруссия получает от КНР.

Между тем страна готовится к общенациональному субботнику. Он намечен на 25 апреля. Власти призывают всех граждан выйти на улицу и навести порядок в своих дворах.