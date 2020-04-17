В Таиланде слониха насмерть затоптала пожилого фермера

Несчастный случай произошел в закрытом из-за пандемии COVID-19 туристическом слоновом парке в провинции Чиангмай в Таиланде, передает РИА "Новости".

Из-за отсутствия туристов владельцы парка разрешили животным пастись за его пределами, предварительно привязав их длинными цепями к деревьям. Одна из слоних порвала цепь и забрела в находившийся неподалеку сад 68-летнего фермера: в этот момент мужчина как раз находился снаружи. Увидев животное, он напугал его, чтобы прогнать, однако слониха взбесилась и напала на мужчину. В результате фермер погиб. Против владельцев слонового парка возбудили уголовное дело.