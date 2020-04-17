Уровень радиации в Киеве находится в норме

Радиационного заражения в воздухе над Украиной нет. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, открытое горение в лесах Чернобыля удалось потушить.

"Только что были на совещании, получили информацию, что радиационного загрязнения воздуха нет. Все очаги возгорания сейчас связаны с вчерашним ветром, сейчас открытого огня нет, тление, и нужно еще несколько дней, чтобы все потушить… Все слухи, которые были в Киеве, что ветер с Чернобыля, где есть радиация, еще раз могу сказать — измеряли дозиметром начиная с Киева до Чернобыля, получили информацию от экспертов, радиации нет", — заявил Кличко в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети.

Он подчеркнул, что уровень радиации ниже нормы даже в самой зоне отчуждения. Проверки специалистов показали, что там 0,12 микрозиверта.

Ранее жителям Киева рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна. Сегодня эту рекомендацию сохранили, пояснив это тем, что в столице продолжает работать поливомоечная техника.

Напомним, что пожар в лесах Чернобыля начался 4 апреля. 10 дней пожарные не могли справиться с открытым пламенем, который разносился ветром.