Число жертв коронавируса в Таиланде увеличилось

За сутки в Таиланде коронавирус диагностировали еще у 28 человек. Это один из самых низких суточных показателей с начала эпидемии.

Как рассказал пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, за сутки один человек скончался от COVID-19. Погибшей стала 55-летняя женщина, у которой также были сопутствующие заболевания, — диабет и гипертония.

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде составляет теперь 2 700 человек, количество умерших от коронавирусной инфекции — 47 человек, полностью выздоровевших — 1 689 человек. Хочу обратить внимание на тот факт, что у нас сегодня впервые за долгое время количество пациентов, находящихся в инфекционных отделениях больниц с диагнозом "коронавирусная инфекция", составляет меньше тысячи: 964 человека", — сообщил Висануйотхин.

Отмечается, что пять человек заразились коронавирусом от иностранцев.

Власти страны не намерены ослаблять карантинные меры. Как отметил пресс-секретарь, снижение числа суточных заражений говорит о том, что меры работают и их необходимо продлить на ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 16 апреля из Таиланда вывезли российских туристов, которые оказались заперты в стране из-за закрытия авиасообщения.