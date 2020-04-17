В Китае уверены: коронавирус был завезен из другой страны

Коронавирус был завезен в Ухань. В городе, который стал эпицентром эпидемии, обнаружен ген вируса, являющийся далеко не первым в цепочке генов.

Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, китайские ученые проанализировали информацию о 93 образцах генома коронавируса. Они были обнаружены у инфицированных из 12 стран.

"Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним "предком" вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов — гаплотипы — Н13 и Н38, а они, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения — Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1", — пояснил дипломат.

И на рынке морепродуктов в Ухане был обнаружен как раз последний гаплотип — Н1. Ранее в стране встречался гаплотип Н3, но он никак не связан с тем, что был на рынке морепродуктов. Более ранние версии генома вируса и вовсе никогда не выявлялись в Ухане.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что исследование ученых доказывает: Китай не мог стать распространителем вируса, так как вирус в страну был завезен со стороны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, "нулевой пациент" в Китае работал в одной из лабораторий, где и появилась инфекция. Отмечается, что вирус был не "биологическим оружием", а результатом попыток Китая превзойти США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.