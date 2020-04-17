Полтысячи украинцев стали новыми инфицированными коронавирусом

Свыше 500 человек за минувшие сутки заболели коронавирусом на Украине. Как сообщает Министерство здравоохранения страны, за последние 24 часа в Незалежной выявлен 501 новый случай.

На сегодняшний день общее количество инфицированных превысило 4,6 тысячи человек.

"По состоянию на 9.00 17 апреля, на Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай", — сообщает профильное ведомство Украины.

Больше всего зараженных выявлено в Черновицкой области. Диагноз "коронавирус" здесь поставлен 759 пациентам. Еще 705 человек больны в Киеве. В Ивано-Франковской области число инфицированных составляет 427 человек, а в Тернопольской — 353.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержана группа украинских шпионов. Они планировали устроить диверсии, теракты и похитить сведения государственной важности. Была в планах и вербовка россиян. В состав группы входили военнослужащая Вооруженных сил российской армии, которую подозревают в выдаче украинской разведке в 2017–2018 годах сведений, доверенных ей по службе, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже.