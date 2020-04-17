Почти 1,4 тысячи человек больны коронавирусом в Узбекистане

31 новый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Узбекистане. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как сообщает Министерство здравоохранения страны, всего в Узбекистане с начала эпидемии зарегистрировано 1 380 случаев инфицирования.

"По состоянию на 17 апреля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1380", — сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что накануне коронавирусом заболели меньше людей, чем днем ранее.

В Узбекистане действует режим самоизоляции, около 90 тысяч человек находятся на карантине. До конца апреля остановлено транспортное сообщение с другими странами и внутри страны.

Больных коронавирусом в Узбекистане планируют лечить методом переливания крови. Жизненно важную жидкость будут брать у тех, кто смог победить заболевание. В их крови содержатся антитела, которые помогут тем, кто еще болен. Метод будут применять к тем, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме. При этом донорами могут стать не все, кто вылечился.