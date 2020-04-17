Япония будет выплачивать каждому гражданину около $930

Спор, разгоревшийся в японском правительстве по поводу того, каким образом было бы правильно помочь гражданам страны пережить экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, благополучно разрешен.
Более того, разрешен он к явному удовольствию всех японцев: государство будет выплачивать материальную помощь в размере 100 тысяч иен (примерно по $930). Выплаты начнутся с мая.
Об этом рассказал Торо Асо, министр финансов, страны сегодня на пресс-конференции в Токио, сообщает агентство Киодо.
Напомним, что этот вариант поддержки населения был предложен партией Комэйто с целью
"оказать помощь всем семьям вне зависимости от дохода, поскольку ущерб, нанесенный экономике страны коронавирусом, ощутили все"- цитирует ИА "Киодо" слова Торо Асо.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.