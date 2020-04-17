Япония будет выплачивать каждому гражданину около $930

Спор, разгоревшийся в японском правительстве по поводу того, каким образом было бы правильно помочь гражданам страны пережить экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, благополучно разрешен.

Более того, разрешен он к явному удовольствию всех японцев: государство будет выплачивать материальную помощь в размере 100 тысяч иен (примерно по $930). Выплаты начнутся с мая.

Об этом рассказал Торо Асо, министр финансов, страны сегодня на пресс-конференции в Токио, сообщает агентство Киодо.

Напомним, что этот вариант поддержки населения был предложен партией Комэйто с целью