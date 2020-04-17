"Союз" с экипажем, вернувшимся с МКС, благополучно приземлился

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-15" благополучно приземлился в степи Казахстана. Прямая трансляция возвращения экипажа с МКС — россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир — велась на сайте "Роскосмоса".

Как уже рассказывала "Правда.Ру", сегодня ночью "отбывший вахту" экипаж предал МКС российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, и американскому астронавту Крису Кэссиди.

Сейчас вернувшиеся космонавты уже на Земле. Их, как сообщает "Роскосмос", вертолетами доставят на аэродром на Байконуре.