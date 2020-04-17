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Источник Правда.Ру

США: десять медсестер уволены за отказ работать без масок

Мир

Медсестры в Санта-Монике, Калифорния, отказались ухаживать за пациентами с Covid-19 после того, как больница не предоставила необходимое защитное снаряжение. И были уволены.

Сотрудники медицинского центра Providence Saint John's в Санта-Монике (Калифорния) отказались подписывать согласие работать с инфицированными коронавирусом пациентами без защитной респираторной маски. Администрация больницы попыталась убедить их в том, что в "такой серьезной защите нет необходимости".

Пик противостояния наступил после того, как одна из медсестер оказалась заражена.

"Мы не войдем больше ни в одну палату, где есть коронавирус, без маски. Лично я хочу помогать тем, кто болен, но не условиях постоянного риска заразиться самому и погубить свою собственную семью", — заявил медбрат Майк Гулик.

В ответ госпиталь просто отстранил его и девять коллег от работы, сообщает профсоюзная организация National Nurses United.

  • По данным медстатистики, в США по меньшей мере 9 200 медицинских работников инфицированы COVID-2019.

Дефицит защитных средств для медицинских работников — крупномасштабная проблема в Соединенных Штатах. На протяжении нескольких недель сотрудники больниц регулярно выходят на акции протеста по всей стране.

Медсестры протестуют против отсутствия оборудования перед медицинским центром UCLA в Санта-Монике 13 апреля.

Медсестры протестуют против отсутствия защитных средств, Фото: Étienne Laurent / EPA

Темы сша коронавирус дефицит масок для медсестер
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США: десять медсестер уволены за отказ работать без масок
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