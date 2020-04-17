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"Пост сдал - пост принял" - с МКС домой возвращаются космонавты

Мир

На борту МКС завершилась "вахта" 62-й длительной экспедиции: сегодня ночью на станции завершена "пересменка" экипажей. 

Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир возвращаются домой. 

Как сообщает Роскосмос, пилотируемый корабль "Союз МС-15" расстыковался с МКС и

  • в 7:53 (по мск) спускаемый аппарат с экипажем должен войти в атмосферу Земли,
  • в 8.02 ожидается раскрытие парашюта,
  • 8.16 мск - посадка аппарата.

Запланировано, что она произойдет в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Поработали отлично

Как следует из сообщения,размещенного на сайте Роскосмоса, экипаж провел на МКС 205 суток. За это время:

  •  принял два американских корабля Dragon и два Cygnus,
  • встретил российский "Прогресс МС-13",
  • членами экипажа совершено рекордное за экспедицию количество выходов в открытый космос.
Темы мкс возвращение на землю смена экипажа космонавтов
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