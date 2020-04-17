На борту МКС завершилась "вахта" 62-й длительной экспедиции: сегодня ночью на станции завершена "пересменка" экипажей.
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир возвращаются домой.
Как сообщает Роскосмос, пилотируемый корабль "Союз МС-15" расстыковался с МКС и
Запланировано, что она произойдет в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Как следует из сообщения,размещенного на сайте Роскосмоса, экипаж провел на МКС 205 суток. За это время:
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.