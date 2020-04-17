"Пост сдал - пост принял" - с МКС домой возвращаются космонавты

На борту МКС завершилась "вахта" 62-й длительной экспедиции: сегодня ночью на станции завершена "пересменка" экипажей.

Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир возвращаются домой.

Как сообщает Роскосмос, пилотируемый корабль "Союз МС-15" расстыковался с МКС и

в 7:53 (по мск) спускаемый аппарат с экипажем должен войти в атмосферу Земли,

в 8.02 ожидается раскрытие парашюта,

8.16 мск - посадка аппарата.

Запланировано, что она произойдет в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Поработали отлично

Как следует из сообщения,размещенного на сайте Роскосмоса, экипаж провел на МКС 205 суток. За это время: