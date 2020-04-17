Трамп обижен: "Меня должны были предупредить о пандемии заранее"

Во время ежедневного брифинга в Белом доме Дональд Трам пожаловался на то, что его "заранее не предупредили об опасности, исходящей от коронавируса.
" Люди должны были рассказать нам об этом", — сказал Трамп, имея в виду грядущую пандемию.
Как отмечает американское издание The Guardian, на самом деле президент США был предупрежден еще в конце января одним из своих главных советников в Белом доме, что коронавирус может убить сотни тысяч американцев и подорвать экономику США, если жесткие меры не будут приняты немедленно.
"Этому существует документальное подтверждение — докладная записка, подготовленная экономическим советником Трампа Питером Наварро и широко распространенная через Совет национальной безопасности в Белом доме и федеральных агентствах. Поэтому Трамп лукавит: в его администрации тревожные колокола звонили к концу января, в то время как президент последовательно преуменьшал угрозу Covid-19", - пишет The Guardian.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.