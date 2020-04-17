Генсек ООН: мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году

В условиях глобальной коронавирусной пандемии и вызванной ей рецессии в текущем году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.

Такого развития событий не исключает Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН.

Об этом он говорит в своем видеообращении 16 апреля, призывая общество на всех уровнях направить максимум сил на защиту детей.

"Почти все учащиеся сейчас не посещают школы. Дистанционное обучение, которое им взамен этого предлагается, доступно не всем. 310 млн - почти половина от общего числа детей в мире - вместе с невозможностью ходить в школу лишились постоянного источника ежедневного питания дети, находящиеся вне школ, чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилиянельзя не обращать внимания на растущие риски, с которыми сталкиваются дети из-за насилия, надругательств и эксплуатации в интернете. Соцсети несут особую ответственность за защиту уязвимых", - перечисляет проблемы генсек ООН.

И, конечно, коснулся он ситуации со здравоохранением:

"Кампании вакцинации против полиомиелита, кори и других опасных болезней приостановленыА из-за перегрузки служб здравоохранения у заболевших детей остается все меньше доступа к лечению".

Особое внимание - детям

Гуттериш, перечисляя риски, которые обрушились на детей, еще раз напомнил правительствам всех стран и рядовым гражданам о необходимости