Россиянам в аэропорту Токио понадобились медикаменты

На боль в плече пожаловался один из россиян, проживающих в аэропорту Токио. Граждане России ждут эвакуацию на родину.

Они должны были улететь из Японии еще 9 апреля, но рейс отменили. С тех пор граждане России живут в аэропорту Ханэда. Вывозного рейса ждут 20 человек.

Одному из них понадобилась медицинская помощь. Мужчину осмотрел врач российского посольства. Он провел осмотр и выдал необходимые лекарства. У остальных россиян жалоб на здоровье нет.

Ранее застрявшим в аэропорту людям привезли гуманитарную помощь. Воду и еду постоянно привозят граждане России, которые постоянно проживают в Японии. Руководство воздушной гавани предоставило продукты и спальные мешки.

Планировалось также перемещение их на квартиру в счет государственной материальной помощи, но вопрос не был решен, так как не всем россиянам поступили деньги на банковские карты.

Ранее стало известно, что в Японии продлили режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 6 мая. Кроме того, если до сегодняшнего дня он был введен на некоторых территориях, то 16 марта его распространили на территорию всей страны.