В Африке усилят тестирование на коронавирус

Жителей стран Африки будут активнее тестировать на коронавирус. Сейчас на континенте почти не идут проверки на опасное заболевание.

Чтобы такая возможность появилась, Африканский Союз направит более миллиона тестов.

"На континенте существует большая нехватка тестов, в ближайшие 1,5 недели Africa CDC и Африканский Союз выделят более одного миллиона тест-систем, чтобы помочь странам увеличить возможности проведения анализов", — рассказал глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг.

Активное тестирование позволит сократить разрыв между зафиксированными случаями и реальной ситуацией. Тесты на коронавирус получат 55 стран. В трех из них до сих пор официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

А вот в Северной Африке больных коронавирусом уже много. Сейчас здесь подтверждено свыше 7,5 тысяч случаев инфицирования.

Ранее сообщалось, что в Африку вернулась Эбола. На этой неделе стало известно о двух летальных случаях. Они зарегистрированы в Демократической Республике Конго.