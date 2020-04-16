Пассажиров аэропорта Дубая протестируют на коронавирус

Проверить себя на коронавирус смогут пассажиры аэропорта Дубая. По итогам исследования выдадут справку.

Сейчас такие справки требуют многие страны. Получить же их возможность есть не у всех. Одним из первых такую услугу своим пассажирам начал предоставлять аэропорт Дубая.

Анализы у пассажиров берут специалисты Управления здравоохранения Дубая. Результаты готовы уже через 10 минут. Первыми тестирование прошли пассажиры рейса, который направился в Тунис.

Стоит отметить, что россиян, которые изъявляли желание покинуть Объединенные Арабские Эмираты, эвакуировали на родину. Все спецрейсы из этой страны завершены. Речь идет о тех, кто отдыхал в стране по организованным турам. Часть самостоятельных путешественников все еще остаются в ОАЭ. За ними тоже обещают направить спецборт. Как рассказали в генконсульстве РФ в Дубае, за две недели в Россию были эвакуированы почти 35 тысяч человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ОАЭ планируют заключать браки онлайн. В стране запустили специальный сервис. До этого из-за коронавируса в Эмиратах был наложен запрет на регистрации браков.