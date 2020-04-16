Проверить себя на коронавирус смогут пассажиры аэропорта Дубая. По итогам исследования выдадут справку.
Сейчас такие справки требуют многие страны. Получить же их возможность есть не у всех. Одним из первых такую услугу своим пассажирам начал предоставлять аэропорт Дубая.
Анализы у пассажиров берут специалисты Управления здравоохранения Дубая. Результаты готовы уже через 10 минут. Первыми тестирование прошли пассажиры рейса, который направился в Тунис.
Стоит отметить, что россиян, которые изъявляли желание покинуть Объединенные Арабские Эмираты, эвакуировали на родину. Все спецрейсы из этой страны завершены. Речь идет о тех, кто отдыхал в стране по организованным турам. Часть самостоятельных путешественников все еще остаются в ОАЭ. За ними тоже обещают направить спецборт. Как рассказали в генконсульстве РФ в Дубае, за две недели в Россию были эвакуированы почти 35 тысяч человек.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ОАЭ планируют заключать браки онлайн. В стране запустили специальный сервис. До этого из-за коронавируса в Эмиратах был наложен запрет на регистрации браков.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.