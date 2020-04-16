Почти 4,2 тысячи украинцев больны коронавирусом

На 397 инфицированных выросло количество зараженных коронавирусом на Украине. Такова статистика за прошедшие сутки.

По состоянию на 16 апреля, в стране диагноз "COVID-19" поставлен 4 161 человеку.

"По состоянию на 16 апреля, на Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", — сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем телеграм-канале.

Из числа тех, кто заболел коронавирусом за последние сутки, 29 детей. Еще 104 человека — врачи и медицинский персонал. Всего в стране коронавирус подхватили 788 медиков.

Наиболее сложная ситуация с заболеванием сложилась в Черновицкой области. Здесь больны 662 человека. На втором месте в рейтинге антилидеров находится Киев. В столице живет 644 коронавирусных больных. В Ивано-Франковской области 401 человек имеет страшный диагноз, а в Тернопольской области — 333.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что накануне на территории больницы в городе Львове произошел взрыв. В результате ЧП один человек погиб.