По последним данным, в Японии уже 8939 случаев заражения COVID-19. Количество пострадавших только увеличивается, поэтом на территории Токио, Осаки и еще пяти префектур режим ЧС продлен до 6 мая. Об этом в четверг сообщил министр по делам восстановления экономики, правительства и отвечающий за меры борьбы с коронавирусом Ясутоси Нисимура.
"Минимизация передвижений людей во время длительных выходных — неотложная задача", — подчеркнул он на заседании консультационного совета по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.
Ожидается, что режим ЧС увеличит свой срок и в других регионах страны.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.