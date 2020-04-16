В Японии будет продлен режим ЧС до 6 мая

По последним данным, в Японии уже 8939 случаев заражения COVID-19. Количество пострадавших только увеличивается, поэтом на территории Токио, Осаки и еще пяти префектур режим ЧС продлен до 6 мая. Об этом в четверг сообщил министр по делам восстановления экономики, правительства и отвечающий за меры борьбы с коронавирусом Ясутоси Нисимура.

"Минимизация передвижений людей во время длительных выходных — неотложная задача", — подчеркнул он на заседании консультационного совета по чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом.

Ожидается, что режим ЧС увеличит свой срок и в других регионах страны.