Британия не планирует ослаблять карантин

Власти Британии не рассматривают возможности послабления ограничительных мер. В стране еще слишком много инфицированных и их число ежедневно увеличивается.

Об этом рассказал министр здравоохранения Британии.

"Сейчас пока рано говорить о том, что мы должны отменить меры. Люди могут заметить, несмотря на то, что мы, возможно, доходим до пика, числа не снижаются", — пояснил в интервью Мэтт Хэнкок.

По его словам, до возвращения к привычным условиям жизни пока далеко. Даже если власти ослабят ограничительные меры, к нормальной жизни страна вернется не сразу.

А вот Польша готова частично снять карантинные меры. В стране ожидают пика заболеваемости COVID-19 во второй половине апреля — начале марта. При этом с понедельника в стране планируют разрешить местным жителям прогулки в парках и лесах. Также обсуждается возможность увеличить число людей, которые одновременно могут находиться в магазинах и храмах.

Ранее Еврокомиссия заявляла о разработке дорожной карты, которая поможет странам Евросоюза постепенно снять карантинные меры. По мнению еврокомиссаров, между каждым шагом должно проходить не меньше месяца.