Полякам разрешили гулять в парках и лесах

Со следующей недели в Польше снимут ряд ограничений. Например, людям можно будет гулять в парках и лесах.

Об этом сообщил министр государственных архивов Польши Яцек Сасин.

"Я думаю, что в первую очередь уже с ближайшего понедельника, мы можем рассчитывать на открытие лесов, зеленых территорий", — сказал политик в интервью.

Также в стране планируют разрешить большему количеству покупателей одновременно находиться в магазине. Сейчас в очереди на одну кассу могут стоять только три человека. В храмах единовременно смогут находиться до пяти человек. Эти меры сейчас обсуждаются в правительстве Польши.

А вот речи о возобновлении учебного процесса не идет.

О предстоящем снятии части ограничений, введенных из-за карантина, сообщал ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. По его словам, они ожидаются к концу апреля. Сегодня об этом заявит премьер-министр Польши.

Еврокомиссия посоветовала странам Евросоюза постепенно снимать введенные ограничения. Уже разработана дорожная карта. В документе говорится, что между шагами, которые частично снимают карантин, должно проходить не менее месяца.