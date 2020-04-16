47 граждан Узбекистана заболели коронавирусом за сутки

47 граждан Узбекистана получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.

Как сообщает Министерство здравоохранения страны, общее число инфицированных достигло 1 349 человек.

"По состоянию на 16 апреля 2020 года 10.00, в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1349", — сообщает профильное ведомство в своем телеграм-канале.

Больных коронавирусом в Узбекистане планируют лечить методом переливания крови. Жизненно важную жидкость будут брать у тех, кто смог победить заболевание. В их крови содержатся антитела, которые помогут тем, кто еще болен. Метод будут применять к тем, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме. При этом донорами могут стать не все, кто вылечился.

Между тем в Узбекистане готовится к открытию новая экотуристическая пляжная зона. Ее оборудуют в Бухарской области на территории Тудакульского водного бассейна. На пляже площадью в 15 гектаров будет бассейн, аквапарк, гостиница, зона отдыха, ресторан, летняя терраса, spa-центр, игровая площадка для малышей, оздоровительный и спортивный центры, автостоянка и место для водного транспорта.