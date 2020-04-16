Контрабандисты пытались провезти кокаин в коробках с масками

Наркоторговцы пытались воспользоваться коронавирусным кризисом, чтобы протащить 14 килограммов кокаина в Великобританию.

В качестве контейнеров они использовали упаковки медицинских масок.

Как попались

Тайник с наркотиками, как сообщает пограничная служба Британии, был обнаружен в фургоне с польскими номерами.

Коробки, полные средств индивидуальной защиты, на таможне были досмотрены сотрудниками пограничных сил Великобритании. В них обнаружили 15 упаковок наркотиков, спрятанный среди масок для лица. 34-летний водитель из Польши арестован.

Региональный директор Пограничной службы Иэн Хэнсон:

"Эта операция показывает, что контрабандисты наркотиков будут идти до конца. Они настолько циничны, что еще не раз попытаются использовать пандемию, чтобы протащить свою отраву в Великобританию. Каждый год пограничники изымают наркотики класса А на сотни миллионов фунтов стерлингов. Сегодняшняя партия по британским уличным ценам принесла бы наркоторговцам более 1 миллиона фунтов стерлингов".

Сейчас сотрудники медслужбы проверяют маски, чтобы понять: можно ли их использовать по прямому назначению.