Наркоторговцы пытались воспользоваться коронавирусным кризисом, чтобы протащить 14 килограммов кокаина в Великобританию.
В качестве контейнеров они использовали упаковки медицинских масок.
Тайник с наркотиками, как сообщает пограничная служба Британии, был обнаружен в фургоне с польскими номерами.
Коробки, полные средств индивидуальной защиты, на таможне были досмотрены сотрудниками пограничных сил Великобритании. В них обнаружили 15 упаковок наркотиков, спрятанный среди масок для лица. 34-летний водитель из Польши арестован.
Региональный директор Пограничной службы Иэн Хэнсон:
"Эта операция показывает, что контрабандисты наркотиков будут идти до конца. Они настолько циничны, что еще не раз попытаются использовать пандемию, чтобы протащить свою отраву в Великобританию. Каждый год пограничники изымают наркотики класса А на сотни миллионов фунтов стерлингов. Сегодняшняя партия по британским уличным ценам принесла бы наркоторговцам более 1 миллиона фунтов стерлингов".
Сейчас сотрудники медслужбы проверяют маски, чтобы понять: можно ли их использовать по прямому назначению.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.