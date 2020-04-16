Fox News: нулевой пациент с COVID-2019 - сотрудник лаборатории в Ухане

Журналисты американского телеканала Fox News провели, как они сами утверждают, собственное расследование причин появления коронавируса.

"Нам удалось выяснить, что нулевым пациентом с COVID-2019 был один из сотрудников научной лаборатории в Ухане (Китай). Он получил вирус от летучей мыши (каким образом — издание не уточняет — прим. ред). Позже именно этот человек стал разносчиком заразы, от которой гибнут люди по всему миру", — говорится в сюжете, вышедшем в эфир 15 апреля.

Как подчеркивают авторы материала, им "доподлинно известно", что вирусологическая лаборатория, в которой работал "нулевой пациент", своей целью имела "продемонстрировать равенство Китая с США или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними".

Однако, Fox News указывает со ссылкой на свои источники, что коронавирус — не следствие разработки биологического оружия.