Прогноз МВФ: экономический рост Азии в текущем году будет равен нулю

Экономический рост Азии в 2020 году остановится впервые за 60 лет.

Причина — беспрецедентная нагрузка на сектор услуг и основные экспортные направления региона, вызванная коронавирусным кризисом.

Такое заявление распространил сегодня, 16 апреля, Международный валютный фонд.

"Экономика Азии, вероятно, пострадает от нулевого роста в этом году впервые за 60 лет. Хотя Азия будет жить лучше, чем другие регионы, страдающие от экономического спада. Однако средние темпы роста будут ниже мировых на 4,7% на протяжении всего мирового финансового кризиса. Этот показатель ожидается на 1,3% хуже, чем во время азиатского финансового кризиса в конце 1990-х годов", — написано в опубликованном докладе МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Как следует из документа, увеличение азиатского экономического роста стоит ожидать в следующем году при условии, что политика сдерживания пандемии будет успешной.