Экономический рост Азии в 2020 году остановится впервые за 60 лет.
Причина — беспрецедентная нагрузка на сектор услуг и основные экспортные направления региона, вызванная коронавирусным кризисом.
Такое заявление распространил сегодня, 16 апреля, Международный валютный фонд.
"Экономика Азии, вероятно, пострадает от нулевого роста в этом году впервые за 60 лет. Хотя Азия будет жить лучше, чем другие регионы, страдающие от экономического спада. Однако средние темпы роста будут ниже мировых на 4,7% на протяжении всего мирового финансового кризиса. Этот показатель ожидается на 1,3% хуже, чем во время азиатского финансового кризиса в конце 1990-х годов", — написано в опубликованном докладе МВФ по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Как следует из документа, увеличение азиатского экономического роста стоит ожидать в следующем году при условии, что политика сдерживания пандемии будет успешной.
"В отличие от глобального финансового кризиса в 2008 году, пандемия непосредственно ударила по сектору услуг региона, заставив людей оставаться дома, а магазины закрываться. Кроме того, пострадали все, кто работает на экспорт — спрос со стороны ключевых контрагентов, таких как США и страны Европы, упал", — отмечает МВФ.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.