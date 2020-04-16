На святой горе Афон объявлен режим ЧС. Коронавирус ни при чем

Власти Греции на полгода закрыли для паломников и туристов святую гору Афон.

Причина - введенный там из-за ливней и оползней, разрушивших дороги и инфраструктуру полуострова режим ЧС.

Распоряжение об объявлении чрезвычайного положения подписано Апостолосом Цицикостасом, главой администрации Греческой Македонии, сообщает православный портал Orthodox Times.

В настоящее время министерство инфраструктуры Греции пытается оценить ущерб, нанесенный полуострову, на котором находится Афон, стихией.