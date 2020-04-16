В канадских больницах стерилизуют одноразовые маски

15 апреля главный медицинский чиновник Канады Тереза Тэм заявила, что больницы не должны выбрасывать медицинские маски, в том числе респираторы N95, потому что их можно продезинфицировать и повторно использовать.

Некоторые канадские больницы уже последовали этому совету: собирают использованные защитные маски, чтобы потом использовать повторно.

Это, как подчеркивают руководители клиник, мера вынужденная:

средств индивидуальной защиты катастрофически не хватает.

Опять виноваты Штаты?

Вопрос снабжения больниц стал еще более актуальным в Канаде после того, как Соединенные Штаты заблокировали некоторые экспортные поставки защитного снаряжения.

Президент США Дональд Трамп ранее поручил федеральным агентствам использовать любые полномочия, необходимые для поддержания высоко востребованных медицинских поставок в стране, начав дипломатическую перепалку с Канадой из-за масок N95 производства компании 3M Co.

Заместитель премьер-министра Канады Кристия Фриланд охарактеризовала рынок медицинского оборудования как" Дикий Запад", при том, что собственного производства столь необходимых в период пандемии средств медицинской защиты у страны нет.

Напомним, что проблема нехватки защитных средств остро стоит перед медиками в разных странах. Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Мексике врачи даже вышли на акции протеста.