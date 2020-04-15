Число погибших от коронавируса в Нью-Йорке превысило 10 тысяч человек

Утром 16 апреля мэр Нью-Йорка (США) объявил, что в городе от коронавируса погибло 10 367 человек.

"Город, теперь это совершенно очевидно, находится в центре глобального коронавирусного кризиса. Признаю, что ранее наша официальная статистика была далека от реальности: она не учитывала 3778 умерших в период эпидемии, которые не были проверены на Covid-19, но есть все основания считать, что именно он - причина х смерти. Многие люди, которые умерли дома или в домах престарелых, не были включены в статистику пандемии", - сказал Оксирис Барбот, комиссар здравоохранения города.

Число смертей от вируса на душу населения в Нью-Йорке в настоящее время опережает Италию, а общее число смертей лишь немного отстает от Великобритании.

Нью-Йорк сегодня

Коронавирус нанес сокрушительный удар по городу, где процессия воющих сирен скорой помощи часто является единственным звуком на пугающе тихих улицах.

Из-за растущего количества трупов морги были заполнены, похоронные бюро затоплены, а крематории работают круглосуточно. Десятки фур-рефрижераторов для погибших были все последние дни припаркованы возле переполненных городских больниц.