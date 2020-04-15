Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Гейтса, в условиях пандемии коронавирусной инфекции такое действие по-настоящему опасно, поскольку работа этой организации помогает замедлить распространение COVID-19. И в случае, если эта работа прекратится, будет физически невозможно найти замену данной организации.
"Прекращение финансирования ВОЗ во время кризисной ситуации в области здравоохранения настолько опасно, насколько это и звучит. Нам сейчас нужна ВОЗ как никогда раньше", — заявил основатель Microsoft.
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