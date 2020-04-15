Эксперт оценил количество возможных смертей от COVID-19 в Японии

Около 400 тысяч человек может скончаться от коронавируса в Японии. Такое мнение высказал профессор университета Хоккайдо Хироси Нисиура.

По его мнению, такое количество жертв ждет страну, если правительство не примет мер по сдерживанию эпидемии. Помимо летальных исходов, эксперт оценил и количество тех, кого ждет тяжелая форма болезни. Речь идет о 850 тысячах японцев.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано 8915 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего инфицированных в Токио. Диагноз "коронавирус" здесь поставлен 2 319 пациентам. В префектуре Осака еще 894 больных. Жертвами опасного заболевания стали 175 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Японии не могут поделить деньги, выделенные на помощь населению. На прошлой неделе правительство объявило о пакете стимулирующих мер почти на $1 трлн. Предполагалось, что деньги эти пойдут на "адресные выплаты" тем, кто лишился доходов из-за введенного в стране карантина по коронавирусу. Единоразовая дотация от государства в этих случаях должна была быть выплачена в размере 300 тысяч иен ($2800).