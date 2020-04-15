108 украинцев скончались от коронавируса

108 летальных случаев зарегистрировано на Украине. Скончавшиеся пациенты имели положительные тесты на коронавирус.

За минувшие сутки в стране число инфицированных выросло на 392 человек. Всего на сегодняшний день на Украине официально зарегистрировано 3 764 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Минздрав Украины, полностью поправились 143 человека.

"По состоянию на 9.00 15 апреля на Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", — говорится в сообщении профильного ведомства.

Больше всего случаев заболевания в Киеве. В столице Украины выявлено 612 коронавирусных больных. Еще 589 человек больны коронавирусом в Черновицкой области. В Ивано-Франковской — 356, в Тернопольской — 287.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что временно закрыта Киево-Печерская лавра. Известно, что там выявлено 90 инфицированных. Комиссия по ЧС Киева приняла решение закрыть лавру на карантин. Также в стране наказывают священников, которые проводят массовые богослужения.