В Киргизии рассказали о последствиях COVID-19 для экономики страны

Киргизия внесет коррективы в празднование Дня Победы. Это сделано из-за распространения коронавируса.

Новость сообщил президент Киргизии:

"В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Будут также внесены изменения в мероприятия, связанные с этой священной датой", — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что из-за эпидемии пришлось перенести празднование 10-летия Апрельской Революции, отложены запланированные реформы. Большой урон нанесен экономике страны, "вылезли" и другие проблемы.

"Мы столкнулись с проблемами в управлении системой охраны здоровья населения. Жизнь еще раз доказала, что система здравоохранения нуждается в реформах. Помимо этого, в сферах образования и науки необходимы обновления, в соответствии с новыми вызовами времени", — подчеркнул глава государства.

Он отметил помощь России в борьбе с распространением коронавируса. Жээнбеков назвал Россию "истинным союзником", который поставляет тест-системы и оказывает финансовую поддержку.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Киргизии сократили комендантский час. Теперь находиться на улице запрещено с 21 часа до 6 утра.