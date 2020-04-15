Ирак приостановил действие лицензии информагентства Reuters

Ирак приостановил действие лицензии информационного агентства Reuters после того, как оно опубликовало статью, в которой говорится, что число подтвержденных случаев Covid-19 в стране было выше, чем официально сообщалось.

Иракский регулятор средств массовой информации заявил, что он отзывает лицензию Reuters на три месяца и штрафует его на 25 млн динаров ($21 000) за нарушение правил вещания СМИ.

За что

В письме к Reuters комиссия по коммуникациям и средствам массовой информации (CMC) заявила, что меры приняты "потому что этот вопрос имеет важнейшее значение в нынешних обстоятельствах, и может повлечь серьезные последствия для здоровья и безопасности общества."

"Обвинение беспочвенно"

Агентство Рейтер со своей стороны заявило, что оно сожалеет о решении иракских властей и, несмотря ни на что утверждает, что история, которая не понравилась властям страны, основана на многочисленных хорошо обоснованных медицинских и политических источниках и полностью отражает позицию Министерства здравоохранения Ирака.

"Мы стремимся решить этот вопрос и работаем над тем, чтобы мы продолжали делать новости об Ираке", - говорится в заявлении информационного агентства.

Отвечая на вопрос корреспондента Reuters Кристиана Аманпура в интервью CNN, президент Ирака Барем Салих сказал, что это было "достойное сожаления решение, принятое независимой от правительства комиссией".

Что "крамольного" рассказали журналисты

В докладе агентства Reuters, опубликованном 2 апреля, говорится о том, что три врача, участвовавшие в процессе тестирования, чиновник Министерства здравоохранения и высокопоставленный политический чиновник заявили, что в Ираке были тысячи подтвержденных случаев заболевания Covid-19, что во много раз больше, чем 772, о которых в то время говорила официальная статистика.

Доклад был позже обновлен: представителя министерства здравоохранения отказался от сказанного им ранее (текст его сообщения был прикреплен к материалу) и заявил,что была подана "неверная информация".

В дополнение к трехмесячной приостановке, Reuters было приказано выпустить официальные извинения.