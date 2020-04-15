Больше 1200 граждан Узбекистана болеют коронавирусом

1 214 человек больны коронавирусом в Узбекистане. Такова статистика на сегодняшний день.

За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 49 человек.

"По состоянию на 15 апреля 2020 года 10.00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1214", — написал в своем телеграм-канале Минздрав Узбекистана.

1 апреля в Ташкенте и других регионах страны введен режим самоизоляции. На карантине находятся около 90 тысяч человек, остальным рекомендуют воздержаться от любых социальных контактов и покидать дома только при необходимости купить продукты или лекарства. Гражданам старше 65 лет выходить на улицу запрещено.

Узбекистан прекратил транспортное сообщение с другими странами. Запрет действует до 30 апреля. С 27 марта остановлено транспортное сообщение и внутри страны.

Местные врачи открыли новый метод лечения коронавируса. Они планируют переливать инфицированным кровь пациентов, которые смогли полностью побороть болезнь. Манипуляция ждет тех, у кого COVID-19 протекает в тяжелой форме.