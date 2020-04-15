В ФРГ адвокат за призыв митинговать против карантина попала в психушку

Пандемия — не время разводить политес и проявлять толерантность к "имеющим мнение": такую позицию, причем в жесткой форме, продемонстрировали власти Германии.

Адвокат Беата Банер, специализирующаяся на медицинском праве, подала иск против властей в Конституционный суд.

Суть заявления - незаконность ущемления прав и свобод граждан во время карантина, объявленного из-за коронавируса.

Ждать не стала и пошла путем "сопротивления"

Не получив желаемого результата, карантин так и не был отменен, несмотря на "юридически обоснованную претензию", Банер опубликовала в интернете пост, призывающий выйти на митинг против карантина, который "нарушает права граждан".

Вот на публичный призыв реакция властей и правоохранительных органов города Гейдельберга, где живет и работает Беата Банер, была быстрой и жёсткой.

Полиция арестовала женщину возле её дома и в наручниках доставила в психиатрическую клинику для депрессивных пациентов.

Ночь она провела в карцере, потом была переведена в палату. Решения суда, равно как и постановления прокуратуры о необходимости помещения адвоката Банер в психлечебницу, пока нет.

В свою очередь в штабе полиции в Мангейме сообщили, что женщина вела себя неадекватно и "наносила удары по сотруднику полиции", в результате чего стражи порядка поняли, что "необходимо обратиться за помощью к специалистам по буйным".