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Источник Правда.Ру

В итальянских СМИ продолжается антироссийская истерия

Мир

В Италии антироссийские фейки становятся трендом. Сегодня к их созданию подключилась еще одна газета - La Reppublica.

Корреспондент Фабио Тоначчи , следуя примеру своего коллеги из ставшей уже примером русофобии La Stampa, заявляет, что "некие организации" заставляют итальянцев «благодарить Россию и Путина», платя им за написание благодарностей в соцсетях.

Никаких доказательств - если не считать ссылок «на некоторых граждан» - Тоначчи не приводит.

 Скрин сайта repubblica.it

Заголовок:  "€ 200, если поблагодарил Россию за помощь": призывы на WhatsApp

Автор материала утверждает, что некая группа граждан России, живущих и работающих в Италии, "передавали своим итальянским друзьям и знакомым особый запрос от русских СМИ: сказать что-то хорошее о гуманитарной помощи, оказываемой Россией". 

"А между тем, цель этой помощи ясна: обелить запятнанный образ иностранного государства и отвлечь внимание от шпионажа под видом гуманитарной помощи. Чего еще ждать от генерала армии Путина. Пока рано утверждать, что «кампания» с предложением 200 евро за видео связана со стратегией, разработанной на коленке пропагандистской машиной российского правительства. Но подозрения сохраняются", - пишет Тоначчи.

Напомним, что ранее с однозначным комментарием подобный фейков выступал премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Что он думает по поводу "русофобской активности" в стране, читайте здесь.

Темы сми италия антироссийские фейки
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