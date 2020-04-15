Новая Зеландия: из солидарности с народом сократили зарплаты министрам

Премьер-министр Новой Зеландии заявила, что она и остальные члены правительства страны на полгода сокращают свои зарплаты на 20%.

Джасинда Ардерн пояснила, что таким образом самые высокооплачиваемые политики правительства хотят продемонстрировать солидарность с народом, с теми, кто из-за эпидемии коронавируса лишился средств к существованию:

"Если когда-либо и было время, чтобы закрыть разрыв между группами людей по всей Новой Зеландии в разных позициях, то это сейчас. Я отвечаю за исполнительную власть, и именно здесь мы можем принять меры ... речь идет о проявлении солидарности в тяжелые для Новой Зеландии времена".

Как Новая Зеландия переживает пандемию

Новая Зеландия уже три недели находится в полной изоляции:

никому не разрешается покидать свои дома за исключением случаев крайней необходимости или "краткой передышки" на свежем воздухе.

Эпидемиологическая ситуация

Более 1300 человек инфицированы коронавирусом, зарегистрировано 9 случаев смерти, причем все погибшие - пожилые люди, которые имели хронические заболевания.

Безработица

В общей сложности 1,5 миллиона человек потребовали от правительства субсидии на заработную плату, чтобы помочь им пережить временную потерю дохода.

Прогноз Казначейства показал, что длительная и строгая изоляция может привести к тому, что как минимум каждый четвертый житель страны останется без работы. В настоящее время безработица в Новой Зеландии составляет 4%.