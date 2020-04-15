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Источник Правда.Ру

Новая Зеландия: из солидарности с народом сократили зарплаты министрам

Мир

Премьер-министр Новой Зеландии заявила, что она и остальные члены правительства страны на полгода сокращают свои зарплаты на 20%. 

Джасинда Ардерн пояснила, что таким образом самые высокооплачиваемые политики правительства хотят продемонстрировать солидарность с народом, с теми,  кто из-за эпидемии коронавируса лишился средств к существованию: 

 "Если когда-либо и было время, чтобы закрыть разрыв между группами людей по всей Новой Зеландии в разных позициях, то это сейчас. Я отвечаю за исполнительную власть, и именно здесь мы можем принять меры ... речь идет о проявлении солидарности в тяжелые для Новой Зеландии времена".

Как Новая Зеландия переживает пандемию

Новая Зеландия уже три недели находится в полной изоляции:

  •  никому не разрешается покидать свои дома за исключением случаев крайней необходимости или "краткой передышки" на свежем воздухе. 

Эпидемиологическая ситуация

Более 1300 человек инфицированы коронавирусом, зарегистрировано 9 случаев смерти, причем все погибшие - пожилые люди, которые имели хронические заболевания.

Безработица

В общей сложности 1,5 миллиона человек потребовали от правительства субсидии на заработную плату, чтобы помочь им пережить временную потерю дохода. 

Прогноз Казначейства показал, что длительная и строгая изоляция может привести к тому, что как минимум каждый четвертый житель страны останется без работы. В настоящее время безработица в Новой Зеландии составляет 4%.

Темы пандемия коронавирус новая зеландия джасинда ардерн
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