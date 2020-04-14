Украинский аналитик: в окружении Зеленского нет надежных кадров

Нового антикризисного менеджера Украины не стоит связывать с предыдущим руководством страны. Такое мнение высказал президент украинского аналитического центра в Киеве Александр Охрименко.

По его словам, об эффективности нового сотрудника украинской администрации говорить пока рано.

"Я понимаю, что сейчас очень много людей пытаются на этом хайпе сделать карьеру. В окружении Зеленского нет действительно надежных кадров. Он их не подтягивает, не берет. В его окружении нет опытных кадров. По этой причине таким, как Подоляк, действительно проще делать карьеру. Потому что когда нет профессионалов, любой более-менее грамотный человек уже смотрится солиднее в окружении Зеленского. Остальное окружение Зеленского — это брак, начиная с премьера и так далее", — заявил эксперт.

Напомним, что новым "антикризисным менеджером" Украины стал политтехнолог Михаил Подоляк. Сам он называет себя советником главы Офиса президента. Ранее он занимал должность главного редактора сайта "Обозреватель", в 2015 году консультировал кандидата в мэры Киева Сергея Думчева и его партию "Рух за реформы".