Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Жители Гамбурга выкладывают из камней "дорогу коронавируса"

Мир » Европа » Евросоюз

Необычная "дорога коронавируса" появилась в Гамбурге. Местные жители выкладывают ее из камней.

Камни непростые — на них нарисованы разные рисунки. В основном их делают дети. Местные жители, которым запрещено гулять по улицам города, стараются выехать на природу, где социальные контакты минимальны. Прогуливаясь вдоль проселочной дороги, кто-то начал выкладывать камни с рисунками. Как рассказали "Правде.Ру" очевидцы, веселую идею подхватили другие. Так "дорога коронавируса" стала расти. Рядом с камнями появилась записка.

"Дорогие дети, дорогие гуляющие. Разрисуйте дома камень и положите его в ряд. Посмотрим, насколько длинной будет ряд камней во время коронавируса", — говорится в тексте сообщения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что эпидемиолог из Германии Александр Кекуле предложил заразить коронавирусом всю молодежь. По его мнению, нужно снять требования социального дистанцирования и самоизоляции. В своих домах должны остаться только пожилые граждане. А вот те, кто моложе 50 лет, по мнению эксперта, должны быть насильно инфицированы, после чего они легко переболеют без последствий и выработают иммунитет.

Темы гамбург германия. коронавирус
Новости Все >
Как спасти и сохранить памятники деревянного зодчества?
Аналитик: в России возможен рост цен на лекарства
Из Google Play удалили приложение "Карта жителя Нижегородской области"
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Италии снова снизились
Украинский аналитик: в окружении Зеленского нет надежных кадров
Эксперт: если Европа снимает карантин, значит, на то есть причины
Японские биологи выяснили, как голодание приводит к смене пола
Кристина Асмус отпраздновала день рождения в прямом эфире
Эксперт: цена на нефть быстро не восстановится
В Калуге задержан местный житель за производство и продажу наркотиков
Последние материалы
Из Google Play удалили приложение "Карта жителя Нижегородской области"
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Италии снова снизились
Украинский аналитик: в окружении Зеленского нет надежных кадров
Японские биологи выяснили, как голодание приводит к смене пола
Кристина Асмус отпраздновала день рождения в прямом эфире
Эксперт: если Европа снимает карантин, значит, на то есть причины
Эксперт: цена на нефть быстро не восстановится
В Калуге задержан местный житель за производство и продажу наркотиков
Роструд напомнил о незаконности неоплачиваемого отпуска
Эксперт: выплаты семьям, о которых говорил президент, уже идут
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов
Комментарии
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Где и почему живут дольше всего?
Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Касабланка: близкий финал путешествия экспедиции "Дорогами «Дакара»"
Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября
Треть депутатов Госдумы не вышла на работу после теста на COVID-19
Уткин назвал Соловьёва "обезьяной"
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Преступность растет в условиях пандемии коронавируса
Путин выступил за "экстраординарные меры" в борьбе с коронавирусом
Стало известно, какую роль сыграл Путин в заключении сделки ОПЕК+
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Эпидемия может оставить без работы 8 миллионов человек
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ