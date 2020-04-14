Жители Гамбурга выкладывают из камней "дорогу коронавируса"

Необычная "дорога коронавируса" появилась в Гамбурге. Местные жители выкладывают ее из камней.

Камни непростые — на них нарисованы разные рисунки. В основном их делают дети. Местные жители, которым запрещено гулять по улицам города, стараются выехать на природу, где социальные контакты минимальны. Прогуливаясь вдоль проселочной дороги, кто-то начал выкладывать камни с рисунками. Как рассказали "Правде.Ру" очевидцы, веселую идею подхватили другие. Так "дорога коронавируса" стала расти. Рядом с камнями появилась записка.

"Дорогие дети, дорогие гуляющие. Разрисуйте дома камень и положите его в ряд. Посмотрим, насколько длинной будет ряд камней во время коронавируса", — говорится в тексте сообщения.

Ранее "Правда.Ру" писала, что эпидемиолог из Германии Александр Кекуле предложил заразить коронавирусом всю молодежь. По его мнению, нужно снять требования социального дистанцирования и самоизоляции. В своих домах должны остаться только пожилые граждане. А вот те, кто моложе 50 лет, по мнению эксперта, должны быть насильно инфицированы, после чего они легко переболеют без последствий и выработают иммунитет.