Режим ЧП в Грузии продлили

До 10 мая в Грузии сохранится режим чрезвычайного положения. Такое решение приняло правительство страны.

Ранее он был запланирован на срок до 21 апреля.

"Обращаюсь к президенту в ближайшие дни обратиться к парламенту с требованием продлить чрезвычайное положение в масштабах всей страны до 10 мая. Это необходимые шаги, которые нужно в срочном порядке принять, чтобы не перейти на новый этап распространения вируса", — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Одновременно в стране закрыли четыре крупных города — Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. Из этих населенных пунктов нельзя выезжать, в них нельзя въезжать. Запрет на проезд начнет действовать 15 апреля в 21 час и продлится 10 дней.

Ранее в стране запретили работу магазинов, торгующих алкоголем. Запрет введен на время режима чрезвычайного положения. Судя по всему, он распространится до 10 мая. Также в стране продолжает действовать комендантский час: находиться на улице запрещено в период с 21 часа до 6 утра.