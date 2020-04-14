В Британии от COVID-19 скончалось больше 12 тыс. человек

93,8 тысяч человек в Британии больны коронавирусом. Диагноз подтвердили положительные тесты.

За последние сутки число инфицированных увеличилось на 5252 человека. За этот же период от коронавируса скончались 778 пациентов. Как сообщает Минздрав Британии, всего в стране жертвами опасной болезни стали 12 107 человек.

Ранее сообщалось, что местные жители начали громить станции мобильной связи. Особое "внимание" британцев привлекли вышки 5G. По мнению агрессоров, вышки "отсасывают воздух из легких" и способствуют распространению коронавируса. По сообщениям местных СМИ, от действий вандалов пострадали по меньшей мере 20 вышек. Наибольшее число погромов случилось в пригороде Ливерпуля и на востоке Англии. При этом большая часть вышек, которые пострадали от рук англичан, даже не была оборудована технологией 5G. А вот связь 3G и 4G пострадала.