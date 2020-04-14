Более 1800 человек заболели коронавирусом в Молдавии

135 новых случае заражения коронавирусом зарегистрировано в Молдавии. Всего в стране число зараженных достигло 1 847 человек.

Данные сообщает Министерство здравоохранения страны.

"Начиная с сегодняшнего дня общее число людей, у которых подтвержден COVID-19, будет включать и количество человек, лечащихся на дому. Всего сегодня 1712 случаев, подтвержденных в лабораториях, еще 135 человек лечатся на дому с легкой формой заболевания. Всего 1847", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в социальной сети.

Известно, что в Молдавии от коронавирусной инфекции скончались более 36 пациентов.

С 17 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. Он введен на 60 дней. Все решения в стране принимает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. В стране закрыты границы, прекращено авиасообщение, остановлен учебный процесс, отменены массовые и спортивные мероприятий. Пенсионерам старше 63 лет запрещено выходить на улицу.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что Молдавия отправила на карантин свою армию. Солдатам-срочникам запрещены свидания с родственниками, проводится профилактика заболевания коронавирусом, отменены командировки среди военных, перенесены отпуска.