Украинским пожарным, которые тушат огонь в Чернобыле, помогает дождь

Украинским пожарным помог дождь в тушении лесных пожаров недалеко от Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, сейчас открытого огня нет. Наблюдаются только отдельные очаги тления. К тушению были привлечены более 400 человек личного состава и 100 единиц техники. Сейчас огонь не угрожает АЭС и радиоактивным захоронениям.