Украинским пожарным помог дождь в тушении лесных пожаров недалеко от Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, сейчас открытого огня нет. Наблюдаются только отдельные очаги тления. К тушению были привлечены более 400 человек личного состава и 100 единиц техники. Сейчас огонь не угрожает АЭС и радиоактивным захоронениям.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.