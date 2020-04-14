Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на газ должна быть "более гибкой" в условиях пандемии коронавируса нового типа. Такое мнение он высказал на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
"В первую очередь это касается цен и расчётов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей", — заявил Лукашенко.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.