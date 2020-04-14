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Лукашенко попросил скидку на газ в условиях пандемии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на газ должна быть "более гибкой" в условиях пандемии коронавируса нового типа. Такое мнение он высказал на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

"В первую очередь это касается цен и расчётов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей", — заявил Лукашенко.

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