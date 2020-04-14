Лукашенко попросил скидку на газ в условиях пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на газ должна быть "более гибкой" в условиях пандемии коронавируса нового типа. Такое мнение он высказал на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.