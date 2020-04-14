Франция останется в строгой изоляции еще на месяц

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна останется в изоляции из-за пандемии коронавируса еще на один месяц.

В обращении к нации в понедельник вечером Макрон сказал, что "только при соблюдении правил строжайшей изоляции будет выиграна битва против COVID-19".

"Франция начнет возвращаться к нормальной жизни 11 мая, если французы будут осознавать свою гражданскую ответственность и уважать правила. Тогда, мы все на это надеемся, число случаев коронавируса продолжит падать. Мы обязаны помнить: чем больше соблюдаются правила, тем больше жизней будет спасено. Именно поэтому я объявляю, что строгая изоляция будет продолжаться до понедельника 11 мая."

Это было четвертое телевизионное выступление Макрона с начала коронавирусного кризиса.

Почему карантин продлен

В 30-минутной речи французский лидер дал объяснение принятому решению о продлении карантинных мер.

Он признал наличие недостатков в борьбе с пандемией, в частности, отсутствие масок и оборудования, но обещал, что к 11 мая будет проведено достаточно тестов для "пожилых людей, медицинских работников и наиболее уязвимых", и масок хватит всем.

Макрон добавил, что ближайшие четыре недели будут использованы для получения дополнительных тестов, масок и оборудования, а также для организации финансовой помощи не только для предприятий, но и для тех семей, которые находятся в тяжелом положении.

Жизнь после снятия карантина

С 11 мая в приоритетном порядке будут "постепенно открываться" ясли, школы, колледжи и лицеи.

Рестораны, кафе, отели, музеи и культурные объекты должны будут оставаться закрытыми, а крупные фестивали и мероприятия могут быть разрешены только после середины июля.

Макрон упомянул солидарность ЕС и необходимость поддержки африканских стран, включая возможность списания их долга.

Он заявил, что границы Франции со странами, не входящими в ЕС, останутся закрытыми. Предполагается, что это не относится к Великобритании, поскольку она все еще находится в переходном периоде Brexit.