Фонд помощи россиянам создадут в Малайзии

Русская православная церковь подключилась к поддержке россиян, застрявших в Малайзии. Совместно с посольством России планируется создать фонд помощи.

Об этом представители дипведомства написали в социальной сети.

"Посольство совместно с приходом Русской православной церкви в Куала-Лумпуре и Объединением российских соотечественников прорабатывает вопрос об организации фонда помощи российским гражданам, оказавшимся в трудном финансовом положении в Малайзии. Сейчас решается вопрос об открытии банковского счета, куда будут зачисляться добровольные пожертвования российских соотечественников и организаций, находящихся в Малайзии", — говорится в сообщении.

Самих россиян, которые пока не могут вернуться на родину, призвали сохранять спокойствие. Дипломаты напомнили, что российские власти утвердили строгий порядок оказания помощи и эвакуации соотечественников из-за границы. Туристам, которые должны были покинуть Малайзию в период с 16 по 31 марта и имеют на руках авиабилеты в Россию, получат финансовую помощь. Выплаты уже начались. Для получения помощи нужно заполнить заявку на портале госуслуг.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что часть россиян, застрявших в Испании, вернулась на родину. В первую очередь вывезли тех, кто имеет прописку в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Подмосковье.